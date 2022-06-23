Как сладости убивают мозг

Мозг потребляет огромное количество энергии и черпает ее преимущественно из глюкозы. Вот почему, когда вам трудно сконцентрироваться на какой-то задаче и заняться умственной работой, рекомендуют съесть "что-нибудь сладкое".

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Однако злоупотребление сахаром, напротив, крайне негативно сказывается на работе мозга. Подробнее о том, как сладости отражаются на нас – в материале "Рамблера".

Ухудшает память

Если вы регулярно налегаете на сахаросодержащие продукты, готовьтесь к проблемам с памятью. Ученые провели исследование и обнаружили воспаления в гиппокампе крыс, рацион которых в основном состоял из сладостей. При этом у крыс, которые питались сбалансированно, такой проблемы не было.

Провоцирует плохое настроение

Изучив пищевые привычки и настроение 23 тысяч респондентов, эксперты выявили связь между любовью к сладостям и склонностью к депрессии. Кроме того, пациенты, страдающие от диабета II типа, также признались, что когда у них высокий уровень глюкозы в крови, они чаще испытывают грусть и тревогу.

Снижает IQ

Если в крови отмечается повышенный уровень глюкозы, это наносит вред кровеносным сосудам, что впоследствии провоцирует иные проблемы со здоровьем. Исследователи наблюдали за пациентами, которые долгое время болеют диабетом, и обнаружили у них прогрессирующие повреждения мозга. Они чреваты плохой памятью, проблемами с обучаемостью и когнитивными функциями.