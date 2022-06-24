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32 минуты назад

Брюшной тиф приобрел устойчивость к антибиотикам

Мир24иещё 1

В Стэнфордском университете провели крупнейший на сегодняшний день геномный анализ бактерии Salmonella enterica serovar Typhi (S Typhi). Она вызывает брюшной тиф, сообщает The Lancet Microbe.

Выявлены устойчивые к антибиотикам штаммы брюшного тифа
Фото: Мир24Мир24

Ученые исследовали 3489 штаммов бактерии. Образцы взяли у жителей Непала, Бангладеш, Индии и Пакистана, заразившихся опасной болезнью в 2014-2019 годах. Результаты показали, что бактерия стремительно приобретает устойчивость к антибиотикам.

Брюшной тиф существует в человеческой популяции уже несколько тысяч лет. В ХХ веке, с изобретением антибиотиков, болезнь пошла на спад.

Но новое исследование выявило рост случаев брюшного тифа с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ). Такие штаммы мутировали и оказались невосприимчивы не только к антибиотикам первой линии, но и к лекарственным средствам нового поколения.

Исследование показало, что устойчивые штаммы активно вытесняют те, что поддаются лечению лекарственными препаратами. Еще одна опасная тенденция: бактерии активно распространяются по миру. Большинство из них были выявлены в Южной Азии, но с 1990 года произошло около 200 случаев международной передачи: преимущественно в Юго-Восточную Азию, Восточную и Южную Африку, но также были зарегистрированы случаи в Великобритании, США и Канаде.

«Скорость, с которой в последние годы появились и распространились высокоустойчивые штаммы S. Typhi, является реальной причиной для беспокойства»,

– отметил специалист по инфекционным заболеваниям Джейсон Эндрюс.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания, ученым призвали расширить доступ к вакцинам от тифа (особенно для жителей стран высокой зоны риска) и инвестировать в разработку новых антибиотиков.

Наука,Джейсон Эндрюс,
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