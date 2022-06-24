Выявлены устойчивые к антибиотикам штаммы брюшного тифа

В Стэнфордском университете провели крупнейший на сегодняшний день геномный анализ бактерии Salmonella enterica serovar Typhi (S Typhi). Она вызывает брюшной тиф, сообщает The Lancet Microbe.
Ученые исследовали 3489 штаммов бактерии. Образцы взяли у жителей Непала, Бангладеш, Индии и Пакистана, заразившихся опасной болезнью в 2014-2019 годах. Результаты показали, что бактерия стремительно приобретает устойчивость к антибиотикам.
Брюшной тиф существует в человеческой популяции уже несколько тысяч лет. В ХХ веке, с изобретением антибиотиков, болезнь пошла на спад.
Но новое исследование выявило рост случаев брюшного тифа с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ). Такие штаммы мутировали и оказались невосприимчивы не только к антибиотикам первой линии, но и к лекарственным средствам нового поколения.
Исследование показало, что устойчивые штаммы активно вытесняют те, что поддаются лечению лекарственными препаратами. Еще одна опасная тенденция: бактерии активно распространяются по миру. Большинство из них были выявлены в Южной Азии, но с 1990 года произошло около 200 случаев международной передачи: преимущественно в Юго-Восточную Азию, Восточную и Южную Африку, но также были зарегистрированы случаи в Великобритании, США и Канаде.
«Скорость, с которой в последние годы появились и распространились высокоустойчивые штаммы S. Typhi, является реальной причиной для беспокойства»,
– отметил специалист по инфекционным заболеваниям Джейсон Эндрюс.
Чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания, ученым призвали расширить доступ к вакцинам от тифа (особенно для жителей стран высокой зоны риска) и инвестировать в разработку новых антибиотиков.