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2 часа назад

В каких случаях бактерии в кишечнике могут навредить вашему сердцу

Ferra.ruиещё 1

Болезни сердца могут возникать по разным причинам. В том числе из-за употребления определенных продуктов и недостаточного разнообразия микроорганизмов, которые живут в кишечнике человека.

В каких случаях бактерии в кишечнике могут навредить сердцу
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Микробиом кишечника — это триллионы самых разных бактерий, вирусов, грибков и прочих микроорганизмов, обитающих в желудочно-кишечном тракте. Ученые уже знают, что микробиом может сильно повлиять на настроение, вес, иммунитет и обмен веществ человека.

Также благодаря обзору исследований, которые проводились в Школе сестринского дела и здоровья Джорджтаунского университета, стало известно, что если разнообразие кишечных бактерий невелико, то это повышает вероятность смерти от болезней сердца.

Также в ходе исследования обнаружилось, что при употреблении жирных молочных продуктов, красного мяса, яичных желтков вырабатывается триметиламин-N-оксид. Он тоже может увеличить вероятность летального исхода при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Команда учёных провела анализ более 500 исследований, которые были опубликованы в 2014-2021 году. После этого специалисты отобрали из них 30 научных работ, которые являются наиболее актуальными. Именно на основе этих работ и были сделаны выводы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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