Обнаружен новый способ остановить смертоносную болезнь мозга

Ученые Манчестерского университета обнаружили, что при болезни Альцгеймера возникают изменения в сосудах головного мозга. Результаты исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), помогут разработать новые способы остановить прогрессирование неизлечимого нейродегенеративного расстройства, неизбежно приводящего к смерти.