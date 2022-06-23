В России разработали наноимпланты, возвращающие зрение и слух

Аналитики ЭИСИ в телеграм-канале рассказали о новых импортозамещающих производствах в РФ. Среди них импланты, восстанавливающие зрение и слух, выращивание клубники, выпуск кормов для животных и так далее.

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«В Краснояружском районе Белгородской области открылось тепличное хозяйство по выращиванию клубники. Первый урожай поступит в конце июля. Кроме ягод хозяйство будет реализовывать и посадочный материал», – рассказали в ЭИСИ.

Компания «Брецель УК» организует на территории Московской области производство хлеба, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Реализация проекта позволит производить в Подмосковье до 4 тысяч единиц хлеба в сутки. Выпуск первой партии продукции запланирован уже на июль этого года.

В лаборатории «Сенсор-Тех» отечественные ученые разработали наноимпланты, возвращающие людям зрение и слух. Технология создана полностью на базе отечественной продукции.

В Московской области в 2022 году начнется выпуск кормов для животных Premium и Superpremium классов. Планируется выпускать ежегодно 25 тысяч тонн сухого корма и 13 тысяч тонн влажного корма. Для производства кормов будет использоваться только российское сырье.