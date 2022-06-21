Разработано мощное средство против вызывающих рак бактерий

Helicobacter pylori (H. pylori), бактерия, которая может вызывать гастрит, язвенную болезнь и рак желудка у людей, поражает около половины населения Земли. Важно быстро выявить инфекцию и подобрать правильную комбинацию чувствительных антибиотиков. Однако существующие средства лечения ограничены, главным образом потому, что H. pylori медленно растут и их трудно культивировать.

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Исследователи из Циндаоского института биоэнергетики и технологий биопереработки (QIBEBT) Китайской академии наук (CAS) и их коллеги из Государственной ключевой лаборатории по профилактике и контролю инфекционных заболеваний, Национального института по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (ICDC) CDC China и городской больницы Циндао разработали медицинский инструмент под названием Клинический тест чувствительности к антимикробным препаратам для Helicobacter pylori (CAST-R-HP), который обещает стать новым мощным средством диагностики. Результаты исследования были опубликованы в журнале Clinical Chemistry.

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В борьбе с H. pylori исследователям и специалистам здравоохранения необходимы быстрые, надежные и чувствительные инструменты для идентификации патогена и тестирования чувствительности к противомикробным препаратам, а также геномное профилирование мутаций, выявляющее механизмы устойчивости бактерии.

Современные методы идентификации H. pylori и определения чувствительных антибиотиков для эрадикационной терапии – это бактериальная культура и тестирование чувствительности к лекарственным препаратам на основе эндоскопических образцов слизистой желудка.

“Текущее тестирование чувствительности к антимикробным препаратам на основе культуры слишком медленное и требует как минимум недели времени”,

— рассказывает профессор Чжан Цзяньчжун.

Команда разработала подход, позволяющий быстро идентифицировать патогены, проводить тесты на чувствительность к противомикробным препаратам на основе метаболического ингибирования и высококачественное одноклеточное секвенирование цельного генома для выявления механизмов устойчивости к противомикробным препаратам. Их подход обеспечивает точность более 98 процентов и успешно работает непосредственно с биопсийными образцами.

Основные технологии, называемые раманометрией с зондированием D2O и раман-активированной сортировкой и секвенированием клеток (RACS-Seq), интегрированы в прибор CAST-R-HP.

“Независимость от культивирования, скорость, высокое разрешение и всесторонний вывод информации делают CAST-R-HP мощным инструментом для диагностики и лечения инфекций H. pylori, теперь с точностью до одной клетки”,

— сказал Сюй Цзянь, другой старший автор исследования и директор центра одноклеточных исследований в QIBEBT.