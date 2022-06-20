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1 час назад

Ученые: когда кипяченая вода становится опасной для здоровья

Диана Товсепова

Вода считается источником жизни, но многие считают, что кипяченная вода, которую ежедневно пьют россияне, может нести вред здоровью. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Ученые: когда кипяченая вода становится опасной для здоровья
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Детально в вопросе состава кипяченой воды разбирались китайские ученые. Они изучили белый налет, остающийся в чайнике после кипячения.

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Комиссия по здравоохранению и здравоохранению Гуанчжоу провела специальный эксперимент. Они купили бутилированную природную и минеральную воду в супермаркете, а также обычную воду из-под крана. Вскипятили образцы и разлили по чашам для охлаждения. Наконец они обнаружили, что во всех чащах появился белый налет.

Ученые объяснили, что это это осадочные отложения карбонатов кальция и магния. Кальций и магний находятся в воде в виде бикарбоната, а при нагревании образуют белый осадок, который прилипает к стенке горшка и становится накипью.

По словам экспертов, если качество самой водопроводной воды соответствует стандартам, то и в кипяченном виде она не будет нести серьезных рисков для здоровья.

Дело в том, что после того, как накипь попадет в организм, она будет разложена на ионы кальция и магния под действием желудочной кислоты, часть которой выводится из организма, а незначительная часть усваивается, но вреда не приносит.

Они также прокомментировали расхожее мнение о том, что "длительное употребление кипяченой воды из-под крана вредит почкам и может привести к образованию камней". Научного основания у такой позиции, по их словам, нет.

Когда вода становится опасной

Китайские ученые также проверили утверждение о том, что после 16 часов в кипяченой воде увеличивается количество бактерий кишечной палочки, что может навредить здоровью.

Для этого кипяченную водопроводную воду разлили на четыре части и поместили их на хранение на 0, 12, 24 и 48 часов, а затем проанализировали результаты. Оказалось, что в воде, хранившейся 48 часов, общее количество бактериальных колоний, достигло 180 единиц/мл, что почти в два раза превышает показатели, установленные гигиеническими требованиями к питьевой воде.

Однако в воде, которая хранилась меньше, число патогенов и бактерий не увеличилось.

Таким образом, ученые выяснили, что кипяченая охлажденная вода не несет угрозы здоровью, если хранится менее 48 часов. Однако, вода в графине на кухне у многих может стоять и более двух суток, а такая жидкость уже будет насыщена опасными бактериями.

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