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3 часа назад

Учёные изобрели уникальную иглу для глазных инъекций

Ferra.ru

Лечение некоторых глазных заболеваний может требовать инъекций в глаз, как бы жутко это ни звучало. Мало того, что процедура неприятная, она ещё и чревата осложнениями. Пытаясь решить эту проблему, международная группа исследователей разработала новую систему доставки лекарств в глаза.

Учёные изобрели уникальную иглу для глазных инъекций
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Научный термин для инъекции в глаз — интравитреальная инъекция (ИВИ). При ней лекарственные вещества вводятся прямо внутрь глаза, в стекловидное тело. В настоящее время некоторые болезни требуют многократных инъекций препарата. Учёные же создали ультратонкую микроиглу, которая фактически остаётся в глазу и в итоге разлагается там без следа.

Микроигла имеет гидрогелевую «пробку», которая запечатывает созданное отверстие. Это позволяет избежать возможного заражения в будущем. Исследователи уже протестировали новую систему. Сначала команда ввела микроиглы отдельно в глаза свиней. Отверстие оказалось закрыто после инъекции, и лекарство (в данном случае пурпурный краситель) распространилось через глаз, как и предполагалось. Затем учёные пошли ещё дальше, внедрив микроиглы в живых свиней. Никакого воспаления и побочных эффектов у них не наблюдалось.

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