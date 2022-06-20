Учёные изобрели уникальную иглу для глазных инъекций

Лечение некоторых глазных заболеваний может требовать инъекций в глаз, как бы жутко это ни звучало. Мало того, что процедура неприятная, она ещё и чревата осложнениями. Пытаясь решить эту проблему, международная группа исследователей разработала новую систему доставки лекарств в глаза.

Научный термин для инъекции в глаз — интравитреальная инъекция (ИВИ). При ней лекарственные вещества вводятся прямо внутрь глаза, в стекловидное тело. В настоящее время некоторые болезни требуют многократных инъекций препарата. Учёные же создали ультратонкую микроиглу, которая фактически остаётся в глазу и в итоге разлагается там без следа.