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4 часа назад

Придуман новый способ предсказать риск возникновения ХОБЛ у курильщиков

Мир новостей

Отмечается, что способ базируется на сведениях о генотипе человека, его возрасте, количестве употребляемых в день сигарет и стаже вредной привычки. Значение генетических факторов в появление и механизм развития ХОБЛ уже доказан.

Придуман новый способ предсказать риск ХОБЛ у курильщиков
Фото: Мир новостейМир новостей

Ученые ДНЦ ФПД изучили ген TRPM8, который кодирует рецептор низких температур и сигаретного дыма. Исследование помогло выяснить, какие варианты этого гена оказывают влияние на предрасположенность к возникновению заболевания. Полученный данные были использованы при создании нового способа прогнозирования риска формирования ХОБЛ.

Для проведения анализа человеку необходимо сдать образец биологического материала, из которого можно выделить ДНК (кровь, слюна или мазок с внутренней поверхности щеки).

Разработчики сообщили, что генотипирование могут провести в любой современной лаборатории, практикующей метод ПЦР. Также пациенты нужно будет заполнить анкету, указав возраст, продолжительность курения и среднее количество сигарет в день.

Вера Сергеева.

Наука,Вера Сергеева,
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