Придуман новый способ предсказать риск ХОБЛ у курильщиков

Отмечается, что способ базируется на сведениях о генотипе человека, его возрасте, количестве употребляемых в день сигарет и стаже вредной привычки. Значение генетических факторов в появление и механизм развития ХОБЛ уже доказан.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Ученые ДНЦ ФПД изучили ген TRPM8, который кодирует рецептор низких температур и сигаретного дыма. Исследование помогло выяснить, какие варианты этого гена оказывают влияние на предрасположенность к возникновению заболевания. Полученный данные были использованы при создании нового способа прогнозирования риска формирования ХОБЛ.

Для проведения анализа человеку необходимо сдать образец биологического материала, из которого можно выделить ДНК (кровь, слюна или мазок с внутренней поверхности щеки).