Ученые разработали "революционную" терапию для лечения рака

Ученые из Великобритании, Польши и Швеции разработали «революционную» технологию лечения рака, которая уничтожает микроскопические раковые клетки, пишет The Guardian.

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По данным издания, так называемый метод световой терапии может позволить хирургам более эффективно уничтожать метастазы заболевания.

Команда инженеров, физиков, нейрохирургов, биологов и иммунологов из трех стран объединила усилия для разработки новой формы фотоиммунотерапии.