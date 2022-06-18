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2 часа назад

Ученые разработали "революционную" световую терапию для лечения рака

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Великобритании, Польши и Швеции разработали «революционную» технологию лечения рака, которая уничтожает микроскопические раковые клетки, пишет The Guardian.

Ученые разработали "революционную" терапию для лечения рака
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным издания, так называемый метод световой терапии может позволить хирургам более эффективно уничтожать метастазы заболевания.

Команда инженеров, физиков, нейрохирургов, биологов и иммунологов из трех стран объединила усилия для разработки новой формы фотоиммунотерапии.

По мнению экспертов, технология может стать пятым по популярности в мире методом лечения рака после хирургии, химиотерапии, радиотерапии и иммунотерапии.

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