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38 минут назад

Искусственный интеллект научился диагностировать болезни сердца

Lenta.ru

Китайские ученые разработали новый алгоритм искусственного интеллекта (ИИ), который научился диагностировать болезни сердца, например, атеросклероз. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Biomedical Optics Express.

Искусственный интеллект научился диагностировать болезни сердца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Технология ИИ основана на анализе 3D-изображений оптической когерентной томографии (ОКТ) артерий сердца. Специалисты все чаще применяют ОКТ для исследования кровеносных сосудов, однако из-за большого объема данных и сложной интерпретации результатов поставить точный диагноз и своевременно начать лечение становится сложнее. Применение нового устройства позволит решить эти вопросы.

Механизм работы состоит из двух этапов. В первом ИИ использует полученное ОКТ-изображение для прогнозирования возможной области с бляшками. Затем он уточняется с помощью дополнительного алгоритма, который основан на клинических характеристиках, имитирующих опыт профессиональных врачей.

Исследователи протестировали ИИ на 5553 ОКТ с атеросклерозом и 3224 изображениях без бляшек в артериях. Компьютер смог правильно определить примерно 80 процентов заболевших. В будущем специалисты хотят оптимизировать устройство: улучшить обработку 3D-информации, а также добавить больше данных для повышения производительности искусственного интеллекта. Кроме того, в алгоритм хотят ввести такие параметры как население планеты и другие наборы косвенно влияющих критериев.

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