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1 час назад

Врачи нашли препарат, снижающий риск рака яичников на 50%

Газета.Ru

Препараты, предотвращающие потерю костной массы, могут снижать риск развития рака яичников до 50%, обнаружили врачи из Школы общественного здравоохранения Университета Квинсленда. Об этом они рассказали в статье в журнале JNCI: Journal of the National Cancer Institute.

Врачи нашли препарат, снижающий риск рака яичников на 50%
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи проанализировали связь между риском рака яичника и приемов ряда препаратов у более чем 50 тыс. женщин старше 50 лет в 2004-2013 годах. Как выяснилось, со снижением риска сильнее всего был связан прием бисфосфонатов — препаратов, предотвращающих потерю костной массы. Они используются для лечения остеопороза и других заболеваний костной ткани.

В зависимости от подтипа рака, риск уменьшался на 16-50%.

«Мы пока не знаем, почему эти лекарства могут снизить риск развития рака яичников у женщин, но предыдущие исследования показали, что бисфосфонаты на основе азота могут остановить распространение болезни в клетках, выращенных в лабораторных условиях», — отметили авторы работы.

Выяснить, почему бисфосфонаты могут предотвращать рак яичников, и как эффективность связана с разными подтипами, предстоит в дальнейших исследованиях.

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