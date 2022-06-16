Искусственный интеллект внедрят в медицину

В российский закон об образовании нужны поправки, которые позволят научным центрам на законных основаниях осуществлять образовательную деятельность. Об этом говорили 16 июня на заседании попечительского совета Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Петербурге. Он уже несколько лет успешно проводит такой эксперимент. Глава Попечительского совета центра, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что с этим вопросом надо ускориться и такой закон должен быть принят в этом году. А сам Центр в ближайшее время приступит к новому эксперименту — по внедрению искусственного интеллекта в медицину.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Успешный эксперимент

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В центре имени Алмазова учить будущих врачей начали в 2018 году. Тогда на специальность «Лечебное дело» приняли 75 студентов. Сейчас в Центре обучаются 557 студентов, 130 аспирантов, 780 ординаторов, около трех тысяч человек учатся по программам допобразования — это врачи и медсестры.

Поэтому руководитель Центра академик Евгений Шляхто поднял на заседании попечительского совета вопрос о необходимости изменения закона об образовании, которое позволило бы на легальном основании заниматься образовательной деятельностью. Идею поддержала замминистра здравоохранения Татьяна Семенова. Она сообщила, что вслед за НМИЦ имени Алмазова еще несколько подобных научных учреждений приняли студентов.

«Текст законопроекта обсуждается. Нужно определить критерии, по которым НИИ будут иметь право реализовывать программы образования»,

— отметила Семенова.

Валентина Матвиенко считает, что эксперимент удался и не надо затягивать с изменением законодательства: «Это правильная конструкция. Проблемы нет. Должны в этом году принять закон и дать юридическое право заниматься этой деятельностью».

Планы на строительство

Попечительский совет собрался в преддверии Дня медицинского работника, который будет праздноваться 19 июня. Валентина Матвиенко вспомнила, что многие в свое время недооценивали, что значит быть медиком. Пандемия ковида показала, какие это мужественные люди.

«Они стоически переносили все трудности, спасая жизни людей. Благодаря нашим ученым мы прошли ковид с потерями, но сведенными до минимума»,

— подчеркнула спикер Совфеда.

Евгений Шляхто рассказал, что в Центре сегодня работает около тысячи человек. Объем финансирования составляет более миллиарда рублей в год. И несмотря на все трудности ковидного периода, в 2021 году достигнута планка приема свыше 200 тысяч амбулаторных пациентов.

В ближайшие два года планируется открыть три новых комплекса, которые находятся на разных стадиях строительства. Это научно-клинический нейрохирургический комплекс, рассчитанный на пребывание 330 больных, включая 90 детей, научно-образовательный комплекс площадью в 65 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 1700 обучающихся. И в более отдаленной перспективе — медицинский радиологический центр.

Валентина Матвиенко, вспомнив, что Попечительский совет Центра существует всего девять лет, отметила, как много уже было сделано. И поддержала тенденцию на создание новых проектов, причем, по самому высокому стандарту.

Искусственный интеллект

На Попечительском совете представили предложения по развитию здравоохранения с использованием цифровых медицинских технологий совместно со Сбербанком. Среди них — создание на базе переданного клинике здания на улице Чайковского центра для интеграции разработок в области цифрового здравоохранения и искусственного интеллекта в экосистему продуктов для здравоохранения.

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что уже в конце текущего — начале следующего года надеется на разработку новой нейросети, в которой может быть заложено 600 миллиардов параметров. По его данным, 10 триллионов параметров — это примерно 10 процентов от того, что использует человеческий мозг. Внедрение таких технологий может создать прорыв в области медицины.

«Мы можем использовать генетическую информацию, все анализы, которые когда-либо делали, и получить уникальный результат»,

— привел пример Греф.

Он уверен, что только сами медицинские ученые могут определить, в каких областях можно использовать такие технологии, пообещав предоставить полный инструментарий.