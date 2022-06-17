Подтверждена связь долгого сидения с преждевременной смертью

В долговременном исследовании приняли участие более ста тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет из 21 страны, за которыми наблюдали в среднем в течение 11 лет. Оказалось, что у тех, кто сидел от шести до восьми часов в день, риск ранней смерти и сердечных заболеваний повышен на 12-13 процентов. У тех, кто сидел более восьми часов в день, риск повышается на 20 процентов. Связь была наиболее выраженной в странах с низким доходом и доходом ниже среднего.