У каждого шестого россиянина обнаружили опасную мутацию

У каждого шестого россиянина специалисты обнаружили опасную мутацию в гене HLA-DQB1, которая повышает риск развития болезни Лайма при укусе инфицированным клещом. Об этом заявили в Медико-генетическом центре Genotek, сообщают «Известия».

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Мутацию в гене, которая является причиной, повышающий риск инфицирования клещевым боррелиозом, нашли у 16 процентов жителей страны. Такой вывод генетики сделали на основе исследования 50 тысяч человек из разных регионов России.

Болезнь Лайма без своевременного лечения может привести к инвалидности или смертельному исходу. Она передается человеку через укусы инфицированных иксодовых клещей — они активизируются в апреле и уходят в спячку в конце сентября.

Клещевой боррелиоз характеризуется покраснением в области укуса и общей слабостью с лихорадкой. Диагностировать болезнь Лайма можно с помощью теста на антитела. При этом антитела могут появиться только к третьей неделе, когда инфекция распространилась на внутренние органы.