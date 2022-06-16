Таблетка вместо тренировки: такое скоро будет возможно

Исследователи идентифицировали молекулу в крови, которая вырабатывается во время физических упражнений и может эффективно снижать потребление пищи и ожирение у мышей.

Фото: Сибмеда Сибмеда

«Доказано, что регулярные физические упражнения помогают похудеть, регулируют аппетит и улучшают метаболический профиль, особенно, у людей с избыточным весом и ожирением, — цитирует МedicalХpress профессора Юн Сюй, одного из авторов. — Если мы сможем понять механизм, с помощью которого упражнения вызывают эти преимущества, то мы приблизимся к тому, чтобы помочь многим людям улучшить свое здоровье».

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Исследователи стремились понять, как упражнения работают на молекулярном уровне, чтобы иметь возможность использовать некоторые из их преимуществ. Например, пожилые или ослабленные люди, которые не могут достаточно тренироваться, могли бы в будущем принять лекарство, которое может помочь замедлить остеопороз, сердечные заболевания или другие состояния.

Учёные провели всесторонний анализ соединений плазмы крови мышей после интенсивного бега на беговой дорожке. Наиболее значимо индуцируемой молекулой была модифицированная аминокислота под названием Lac-Phe, которая синтезируется из лактата и фенилаланина.

У мышей с ожирением, вызванным диетой с высоким содержанием жиров, высокая доза Lac-Phe подавляла потребление пищи примерно на 50%, по сравнению с контрольной группой мышей, в течение 12 часов, не влияя на их подвижность или расход энергии. При введении мышам в течение 10 дней Lac-Phe снижала кумулятивное потребление пищи и массу тела (из-за потери жира) и улучшала толерантность к глюкозе.

Интересно, что команда также обнаружила значительное повышение уровня Lac-Phe в плазме после физической активности у скаковых лошадей и людей. Данные из когорты людей, занимающихся физическими упражнениями, показали, что спринтерские упражнения вызывали наиболее резкое увеличение уровня Lac-Phe в плазме, за которыми следовали тренировки с отягощениями, а затем тренировки на выносливость.