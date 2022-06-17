Создан робот, доставляющий лекарства к внутренним органам

Американские ученые разработали миниатюрного робота-оригами, который способен перемещаться внутри организма и доставлять лекарства к нужным органам. О работе сотрудников Стэнфордского университета сказано в статье, опубликованной в издании Nature Communications.

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Известно, что многие лекарства оказывают влияние на весь организм. Это может привести к существенным побочным эффектам. Доставка препаратов непосредственно к больному органу расширяет возможности для лечения.

Инженеры разработали беспроводного робота-оригами размером с горошину. Устройство двигается с помощью магнитных полей, которые создают крутящий момент. При этом робот способен перемещаться как по поверхности органа, так и в биологических жидкостях. Когда он достигает своей цели, он складывается и выдавливает лекарство. По словам ученых, подобная доставка препарата к конкретному месту позволяет использовать его в высокой концентрации.