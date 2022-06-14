Появилась первая таблетка против облысения

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило препарат под названием барицитиниб — это первая таблетка для лечения тяжёлой очаговой алопеции, процесса прогрессирующего выпадения волос.

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Барицитиниб, производимый американской фармацевтической компанией Eli Lilly и известный под торговым названием Olumiant, относится к классу препаратов, называемых ингибиторами янус-киназы. Он работает, вмешиваясь в клеточный путь, который приводит к воспалению.

Препарат проверили 1200 взрослых с тяжёлой формой алопеции. В каждом испытании участники были разделены на три группы: группа плацебо, группа, получавшая дозу 2 миллиграмма каждый день, и группа, получавшая дозу 4 миллиграмма каждый день.

Через 36 недель почти у 40% тех, кто принимал более высокую дозу, выросли 80% волос на голове. Также было отмечено значительное отрастание бровей и ресниц.