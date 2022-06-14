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2 часа назад

Правда ли, что при раке хочется есть определенные продукты

Ferra.ruиещё 1

При раке могут возникнуть необычные симптомы. Считается, что один из них - изменение во вкусовых предпочтениях. Но действительно ли это так с точки зрения науки?

Правда ли, что при раке хочется есть определенные продукты
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Тяга к определённым видам пищи и её связь с онкологическими заболеваниями всё ещё плохо изучена. Например, в 2011 году Daily Mail сообщил о том, что у 59-летней женщины появилась странная тяга к салату. В дальнейшем выяснилось, что у неё рак. После того как она прошла курс лечения, эта зависимость у неё исчезла.

По словам Моники Вассерманн, медицинского директора Oliolusso, действительно есть доказательства того, что тяга к определённым продуктам связана с раком. Но всё же эти доказательства считаются необоснованными. Большая часть научных работ показывает, что пациенты с раком, которые проходят химиотерапию, стремятся есть больше сахара и углеводов. То есть они в больших количествах едят сладости, макароны, лапшу и т.п. Но для подтверждения этой теории нужны дополнительные исследования.

Отчасти такая тяга к сладкому может объясняться тем, что раковым клеткам сахар нужен для размножения. WebMD отмечает, что такие клетки используют в 200 раз больше глюкозы для получения энергии.

Кроме того, научные работы демонстрируют, что и отказ от сладких продуктов не снижает вероятность развития рака.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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