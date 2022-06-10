Впервые в истории: лекарство от рака привело к 100% ремиссии

Экспериментальный препарат для лечения рака впервые в истории показал стопроцентную эффективность. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: PXhere PXhere

В США ученые провели исследование, которое может стать революционным. В частности, врачи Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке провели испытания препарата достарлимаб.

Группа из 18 пациентов с раком прямой кишки принимала препарат в течении шести месяцев. После экспериментального лечения у всех больных опухоли исчезли.

У всех участников наступила ремиссия без применения химиотерапии, операций и лучевой терапии — клетки рака снизились до неопределяемого уровня.

Отмечается, что такие результаты были достигнуты впервые в истории лечения онкологических болезней.

Ученые объясняют, что этот препарат относится к классу препаратов, называемых ингибиторами иммунных контрольных точек. Это иммунотерапевтические препараты, которые не воздействуют непосредственно на сам рак, а фактически заставляют иммунную систему человека выполнять свою работу. Это препараты, которые использовались при меланоме и других видах рака в течение достаточно долгого времени, но до недавнего времени не были частью рутинного лечения колоректального рака.