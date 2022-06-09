День медицинского работника 2022: какого числа, история праздника

Одни из самых ценных специалистов для общества в любую эпоху – медицинские работники. К ним мы обращаемся, когда плохо себя чувствуем, попадаем в несчастные случаи или просто боремся с недугом. Древнеримский государственный деятель, писатель и ученый Гай Плиний Секунд много веков назад произнес актуальную на все времена фразу: «Нет искусства полезнее медицины». И это, действительно, так. Без медицины нет развития общества, нет жизни для человека и нет спасения.

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День медика в 2022 году отмечается 19 июня. Подробнее об истории и традициях праздника читайте в материале «Рамблера».

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История праздника

Профессиональный праздник медицинских работников принято отмечать в третье воскресенье июня. По инициативе Организации Объединенных Наций в 1971 году было решено учредить Международный день медика. Документы для этого были собраны Всемирной организацией здравоохранения, которая входит в ООН, и международной организацией «Врачи без границ».

Однако, в СССР еще 10 лет о празднике не говорили на официальном уровне. Так, до 1980 года праздник отмечался неофициально и каждый регион Советского Союза сам выбирал, когда почитать медперсонал. И только 1 октября 1980 года праздник «День медицинского работника» был учрежден официально указом Президиума Верховного Совета СССР.

Уже с 1981 года в стране начали проводиться торжественные собрания, награждения, праздничные концерты. С развалом СССР, республики не отказались от праздника. Сейчас, также, как и в России, отмечают день медицинского работника и в Молдове, Армении и Белоруссии.

Традиции празднования

В День медицинского работника в России чествуют всех тех, кто как-либо связан с медициной – проводятся мастер-классы, концерты, праздничные мероприятия. Работникам отрасли дарят сувениры и подарки, а также просто вспоминают всех тех медиков, кто когда-либо помог справиться с недугом. Теплые слова от бывших пациентов для многих медиков значат больше, чем почетные грамоты.

Одна из наиболее значимых традиций — чествование удостоившихся заслуженных наград медиков. В этот день зачастую российским работникам медицинской отрасли присваивают одно из двух званий: «Заслуженный врач Российской Федерации» или «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Первое звание получают медицинские специалисты, которые отдали профессии не менее 15 лет и отличились особыми достижениями. Вторую награду получают медики за весомый вклад в развитие отрасли и работу в медицине на протяжении 20 и более лет.

Кроме того, с 2013 года в России учредили премию «Признание» для награждения самых самоотверженных, самых высококлассных медицинских специалистов.

Врачи, прославившие Россию на весь мир:

Федор Петрович Гааз (1780 — 1853)

Русского врача немецкого происхождения современники называли «святым доктором». Он открыл минеральные источники на Кавказе и всю жизнь посвятил облегчению участи заключенных и ссыльных. Гааз принимал и снабжал лекарствами бедных больных и боролся за отмену права помещиков ссылать крепостных. Девиз доктора Гааза: «Спешите делать добро».

Николай Иванович Пирогов (1810 — 1881)

Пирогов является одним из основоположников хирургии как научной медицинской дисциплины, основателем анестезии, создателем первого атласа топографической анатомии, а также основоположником военно-полевой хирургии. Сделал ряд революционных изменений в медицине, впервые широко применил гипсовую повязку, эфирный наркоз, предложил ректальный наркоз, разработал ряд важных операций и хирургических приемов.

Николай Васильевич Склифосовский (1836 — 1904)

Известный во всем мире заслуженный профессор-хирург, один из родоначальников полостной хирургии, способствовал внедрению принципов антисептики и асептики. Склифосовский разработал операцию соединения костей при ложных суставах («русский замок»).

Сергей Петрович Боткин (1832 — 1889)

Основатель учения о целостности организма человека и всего женского медицинского образования. Впервые в России Боткин создал экспериментальную лабораторию, где исследовал физиологическое и фармакологическое действие, и открыл первую в истории клинического лечения больных бесплатную амбулаторию. Сергей Петрович установил инфекционный характер вирусного гепатита, разработал диагностику и клинику блуждающей почки.

Среди ярких имен российской и мировой медицины нельзя не отметить следующих выдающихся деятелей: