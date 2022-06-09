Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+23° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
32 минуты назад

Почему вы не всегда можете вспомнить то, что хотите

Ferra.ru

Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда забывали что-то важное в нужный момент. Причём вспомнить это не удавалось при всём желании. Так почему же так происходит?

Почему вы не всегда можете вспомнить то, что хотите
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Благодаря недавнему исследованию учёные смогли выяснить, почему человеку далеко не всегда удаётся вспомнить то, что он забыл. На самом деле в этом процессе определённую роль играет удача.

У человека есть два вида памяти. Это рабочая и долговременная. Рабочая память позволяет держать в уме информацию, которая потом будет использоваться для решения примеров (например, 377 - 527) или будет записана на листок. То есть в этом случае вы запоминаете факты, как правило, ненадолго.

Долговременная же память даёт возможность хранить информацию за пределами сознания.

Согласно результатам нового исследования, когда вы держим в голове сразу несколько намерений, то они как бы соревнуются друг с другом по тому, кто «придёт» быстрее к рабочей памяти. Происходит это бессознательно, но зависит от важности задачи и от соответствия намерения ситуации.

При этом даже если намерение очень важно для вас и соответствует тому, что происходит с вами прямо сейчас, это совсем не значит, что вы его не забудете. То есть ещё один фактор, имеющий значение здесь, - это случайность.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители