Почему вы не всегда можете вспомнить то, что хотите

Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда забывали что-то важное в нужный момент. Причём вспомнить это не удавалось при всём желании. Так почему же так происходит?

Благодаря недавнему исследованию учёные смогли выяснить, почему человеку далеко не всегда удаётся вспомнить то, что он забыл. На самом деле в этом процессе определённую роль играет удача.

У человека есть два вида памяти. Это рабочая и долговременная. Рабочая память позволяет держать в уме информацию, которая потом будет использоваться для решения примеров (например, 377 - 527) или будет записана на листок. То есть в этом случае вы запоминаете факты, как правило, ненадолго.

Долговременная же память даёт возможность хранить информацию за пределами сознания.

Согласно результатам нового исследования, когда вы держим в голове сразу несколько намерений, то они как бы соревнуются друг с другом по тому, кто «придёт» быстрее к рабочей памяти. Происходит это бессознательно, но зависит от важности задачи и от соответствия намерения ситуации.

При этом даже если намерение очень важно для вас и соответствует тому, что происходит с вами прямо сейчас, это совсем не значит, что вы его не забудете. То есть ещё один фактор, имеющий значение здесь, - это случайность.