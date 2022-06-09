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1 час назад

Создан регенерирующий сердце гель

Lenta.ruиещё 3

Ученые Манчестерского университета в Великобритании создали биоразлагаемый гель, который восстанавливает сердечную ткань, поврежденную после инфаркта. Об этом сообщает издание The Guardian.

Создан регенерирующий сердце гель
Фото: UnsplashUnsplash

Гель можно вводить непосредственно в работающее сердце, помогая клеткам наращивать новую ткань. Для снижения риска сердечной недостаточности после инфаркта обычно производятся инъекции клеток, однако до сих пор приживался только один процент имплантируемого материала.

Чтобы доказать работоспособность новой технологии, исследователи продемонстрировали, что гель может поддерживать рост нормальной ткани сердечной мышцы. Ученые добавили в гель перепрограммированные стволовые человеческие клетки, которые, превратившись в клетки сердца, росли в течение трех недель и начинали спонтанно сокращаться.

Эхокардиограммы и электрокардиограммы подтвердили безопасность геля для сердца мышей. В дальнейшем исследователи планируют протестировать гель на грызунах, пострадавших от сердечного приступа, чтобы доказать, что новый метод способствует заживлению и регенерации мышечной ткани.

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