Создан регенерирующий сердце гель

Ученые Манчестерского университета в Великобритании создали биоразлагаемый гель, который восстанавливает сердечную ткань, поврежденную после инфаркта. Об этом сообщает издание The Guardian.

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Гель можно вводить непосредственно в работающее сердце, помогая клеткам наращивать новую ткань. Для снижения риска сердечной недостаточности после инфаркта обычно производятся инъекции клеток, однако до сих пор приживался только один процент имплантируемого материала.

Чтобы доказать работоспособность новой технологии, исследователи продемонстрировали, что гель может поддерживать рост нормальной ткани сердечной мышцы. Ученые добавили в гель перепрограммированные стволовые человеческие клетки, которые, превратившись в клетки сердца, росли в течение трех недель и начинали спонтанно сокращаться.