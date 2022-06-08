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1 час назад

Российские ученые придумали, как находить устойчивые к антибиотикам бактерии

Газета.Ru

Сенсор для определения устойчивости бактерии к антибиотикам с помощью нейросети разработали ученые Томского политехнического университета и Сибирского государственного медицинского университета вместе с коллегами из Чехии. Результаты исследования опубликованы в журнале Analytica Chimica Acta.

Ученые придумали, как находить устойчивые к антибиотикам бактерии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи создали устройство, способное проводить спектральный анализ образца, анализировать результат с помощью нейросети и выдавать ответ: резистивный ген присутствует, отсутствует, образец не представляет собой структуры ДНК или необходимы дополнительные данные, чтобы дать ответ с заданной точностью. Ученые протестировали метод на последовательности ДНК, кодирующей устойчивость к бета-лактамным антибиотикам. Анализ образцов позволил выявить присутствие специфической последовательности ДНК в пикомолярной концентрации.

Полученные результаты позволят выявлять антибиотикорезистентные бактерии за очень короткие сроки, не сравнимые со стандартными методами, рассчитывают исследователи. Ранее специалисты из Манчестерского университета предложили создавать новые антибиотики с помощью редактирования генома. Экспериментируя с генами кишечной палочки, исследователи меняли местами домены, распознающие разные аминокислоты. Так им удалось создать "сборочные линии" для новых пептидов.

Средства от супербактерий, правда, ученые не нашли, но это и не было их задачей — они продемонстрировали, что редактирование генома может быть подходящим инструментом для создания новых антибиотиков. Новый подход позволяет быстро и эффективно создавать сложные ферменты, способные производить новые антибиотики, поясняют исследователи. Это ускорит создание препаратов, которые будут справляться с устойчивыми к существующим антибиотикам инфекциями.

Наука,Томский политех,
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