Ученые придумали, как находить устойчивые к антибиотикам бактерии

Сенсор для определения устойчивости бактерии к антибиотикам с помощью нейросети разработали ученые Томского политехнического университета и Сибирского государственного медицинского университета вместе с коллегами из Чехии. Результаты исследования опубликованы в журнале Analytica Chimica Acta.

Исследователи создали устройство, способное проводить спектральный анализ образца, анализировать результат с помощью нейросети и выдавать ответ: резистивный ген присутствует, отсутствует, образец не представляет собой структуры ДНК или необходимы дополнительные данные, чтобы дать ответ с заданной точностью. Ученые протестировали метод на последовательности ДНК, кодирующей устойчивость к бета-лактамным антибиотикам. Анализ образцов позволил выявить присутствие специфической последовательности ДНК в пикомолярной концентрации.

Полученные результаты позволят выявлять антибиотикорезистентные бактерии за очень короткие сроки, не сравнимые со стандартными методами, рассчитывают исследователи. Ранее специалисты из Манчестерского университета предложили создавать новые антибиотики с помощью редактирования генома. Экспериментируя с генами кишечной палочки, исследователи меняли местами домены, распознающие разные аминокислоты. Так им удалось создать "сборочные линии" для новых пептидов.