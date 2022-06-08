Как зеленый свет лечит мигрень

Это состояние сопровождается приступами мучительных головных болей, мешающих нормальной жизни человека. Нынешние обезболивающие препараты не могут решить эту проблему. Группа ученых из Медицинского колледжа Университета Аризоны в ходе исследования обнаружила, что воздействие зеленого света способно снизить количество приступов мигрени почти в два раза.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Такие данные ученые получили при проведении исследования на грызунах, а затем - на добровольцах. Группу лабораторных крыс с вызванным расстройством нервной системы - мигренью - разделили на две части. Первая группа грызунов подвергалась ежедневному воздействию зеленого света, а контрольная - находилась при обычном освещении. Во время исследования ученые при помощи специальной аппаратуры определили значительное снижение болевых приступов у первой группы грызунов.

Дальнейшие эксперименты уже с участием 60 добровольцев также показали, что ежедневное нахождение в комнате с зеленым освещением в течение двух часов смогло вдвое уменьшить количество приступов головной боли. У участников эксперимента из контрольной группы без светотерапии количество болевых приступов и сила боли остались на прежнем уровне.

«О терапевтических свойствах цвета известно уже давно. Подобная терапия нередко используется для облегчения боли, снятия напряжения. Наше исследование помогло установить, что благодаря ежедневному воздействию зеленого света всего по два часа можно не только снизить количество приступов, но и уменьшить болевые ощущения почти на 60 процентов», - сообщил профессор нейрохирургии Мохаб Ибрагим.

Анна Сидоренко.