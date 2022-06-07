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3 часа назад

Ученые нашли биомаркеры социофобии в крови

Medical Note

Японские ученые обнаружили изменения в показателях крови у хиккимори — людей, который отказываются от социальной жизни и долгое время живут в изоляции. Исследование опубликовано в журнале журнале Dialogues in Clinical Neuroscience. Об этом сообщает TechInsider.

Ученые нашли биомаркеры социофобии в крови
Фото: Medical NoteMedical Note

Специалисты изучили образцы крови 42 хиккимори и 41 обычного человека.

У мужчин-хиккимори были повышены уровни орнитина и аргиназы и понижены уровни билирубина и аргинина. Аминокислота орнитин помогает регулировать артериальное давление, билирубин связан с работой печени и депрессивным расстройством.

И у мужчин, и у женщин были повышены уровни длинноцепочечного ацилкарнитина, играющего важную роль в снабжении мозга энергией. Его уровень снижается при приеме препаратов для лечения депрессии.

По мнению ученых, эти биомаркеры позволяют выявлять хиккимори и прогнозировать тяжесть из заболевания.

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