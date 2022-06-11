Как вечера на диване убивают сердце

С возрастом большинство из нас замедляет ритм своей жизни и чаще всего предпочитает проводить вечер на диване за книжкой или перед телевизором. Такая привычка, как выяснил "Рамблер",

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может постепенно убивать сердце.

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Эксперты из Университета штата Сан-Диего провели масштабное исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open. В ходе исследования они прикрепили устройства для отслеживания перемещений к 7607 американцам, средний возраст которых составляет 63 года.

Участников попросили носить акселерометр на бедре — прибор отслеживал, сколько и с какой интенсивностью они двигались в течение недели. Они носили его пока бодрствовали и снимали на восемь часов во время сна.

Результаты показаний были использованы для расчета среднего времени бодрствования и физической активности (от ходьбы по дому до езды на велосипеде).Они также подсчитали, сколько времени участники исследования проводили в сидячем положении (сидя на стуле, полулежа на диване).

Спустя семь лет после этих наблюдений исследователи проанализировали их медицинские показатели участников. Оказалось, что за это время среди них было зафиксировано 286 инсультов.

Люди, которые почти не двигались в течение 13 и более часов бодрствования, на 44% чаще страдали от инсульта, чем те, кто проводил сидя менее 11 часов в сутки.

Кроме того, ученые выяснили, что каждый час, проведенный ежедневно за сидячей деятельностью в возрасте 60-70 лет, повышает риск инсульта на 14%.

Ведущий автор исследования, доктор Стивен Хукер, отмечает, что исследование показало, что риск инсульта можно снизить с помощью упражнений.

Так, было обнаружено, что всего 25 минут упражнений умеренной сложности (быстрая ходьба, велосипед) в день, снижают риск развития инсульта более чем на 40%.

Также было доказано, что выполнение легких упражнений три с половиной часа в неделю снизит риск инсульта на 26% по сравнению с показателями у тех, кто двигается менее двух часов в день.

Легкие упражнения могут включать работу по дому или прогулку по дому.

Еще больший эффект был зафиксирован у людей, которые занимались более тяжелыми физическими нагрузками.

У тех, кто делал более энергозатратные упражнения 14 и более минут в день (быстрая прогулка, езда на велосипеде или даже работа в саду) риск инсульта снизился на 47% по сравнению с людьми, которые занимались менее трех минут в день.