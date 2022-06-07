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2 часа назад

Определено эффективное лекарство против рака груди

Lenta.ru

Международная группа ученых определила эффективный препарат, который позволяет бороться со специфической разновидностью рака груди. Об этом сообщается в статье, опубликованной в New England Journal of Medicine.

Определено эффективное лекарство против рака груди
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рак молочной железы классифицируется как HER2-положительный, если раковые клетки содержат избыточное количество рецептора человеческого эпидермального фактора роста 2 (HER2). Если рецепторы отсутствуют, его относят к HER2-негативному. Однако ученые показали, что существует третья категория, которую можно назвать раком молочной железы с низким HER2-статусом (англ. HER2-low), для которого характерно малое содержание рецепторов. Некоторые пациенты, которым был поставлен диагноз HER2-негативный рак, на самом деле могут иметь низкий HER2-статус.

Комбинированный препарат трастузумаб дерукстекан представляет собой сочетание антитела и химиотерапевтического средства. Он одновременно блокирует белок HER2 и убивает раковые клетки. Он принадлежит к относительно новому классу препаратов, называемых конъюгатами «антитело-лекарство».

Препарат уже был одобрен FDA для лечения HER2-положительного рака молочной железы. В клиническом исследовании с участием 500 пациентов препарат продлевал жизнь, блокировав прогрессирование рака и улучшив выживаемость по сравнению с пациентами, получавшими стандартную химиотерапию.

Препарат остановил развитие метастатического рака молочной железы примерно на 10 месяцев по сравнению с примерно 5,5 месяца в группе, получавшей регулярный уход. Препарат также улучшил выживаемость примерно на шесть месяцев (с 17,5 месяцев до 23,9 месяцев). Однако при этом лекарство стоимостью 14 тысяч долларов в месяц может вызвать серьезные осложнения, связанные с дыханием. При первых признаках побочных эффектах необходимо прекратить прием и начать лечение стероидами.

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