Определено эффективное лекарство против рака груди

Международная группа ученых определила эффективный препарат, который позволяет бороться со специфической разновидностью рака груди. Об этом сообщается в статье, опубликованной в New England Journal of Medicine.

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Рак молочной железы классифицируется как HER2-положительный, если раковые клетки содержат избыточное количество рецептора человеческого эпидермального фактора роста 2 (HER2). Если рецепторы отсутствуют, его относят к HER2-негативному. Однако ученые показали, что существует третья категория, которую можно назвать раком молочной железы с низким HER2-статусом (англ. HER2-low), для которого характерно малое содержание рецепторов. Некоторые пациенты, которым был поставлен диагноз HER2-негативный рак, на самом деле могут иметь низкий HER2-статус.

Комбинированный препарат трастузумаб дерукстекан представляет собой сочетание антитела и химиотерапевтического средства. Он одновременно блокирует белок HER2 и убивает раковые клетки. Он принадлежит к относительно новому классу препаратов, называемых конъюгатами «антитело-лекарство».

Препарат уже был одобрен FDA для лечения HER2-положительного рака молочной железы. В клиническом исследовании с участием 500 пациентов препарат продлевал жизнь, блокировав прогрессирование рака и улучшив выживаемость по сравнению с пациентами, получавшими стандартную химиотерапию.