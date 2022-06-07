Правда ли, что плацебо помогают облегчить симптомы рака

Пациенты на поздних стадиях рака нередко жалуются на сильную усталость. Но, как выяснилось, совсем недавно, избавиться от неё может помочь плацебо.

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Шрирам Йенну, профессор паллиативной, реабилитационной и интегративной медицины в Онкологическом центре им. М.Д. Андерсона Техасского университета в Хьюстоне, отмечает, что 60-90 процентов больных раком на последних стадиях сталкиваются с очень сильной усталостью. Обычно им советуют больше двигаться, но у многих из них просто недостаточно сил для этого. При этом те, кто занимается спортом, ощущают лишь незначительное улучшение состояния.

Поэтому команда профессора Йенну решила узнать, поможет ли пациентом плацебо, или фиктивная таблетка. В исследовании приняли участие 90 пациентов. В течение одной недели половине из них давали два раза в день таблетку «от усталости», а вторая половина добровольцев не принимала ничего.

Спустя неделю обнаружилось, что люди, которые пили плацебо, ощутили, что стали уставать гораздо меньше, по сравнению с теми, кто не принимал лекарств. После этого в течение трёх недель обе группы стали принимать плацебо. Через месяц после начала исследования оказалось, что усталость значительно снизилась вообще у всех участников.

Правда, по словам Йенну, необходимо провести ещё дополнительные исследования, после которых этот метод будет назначаться пациентам с онкологическими заболеваниями.