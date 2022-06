Найдены новые лекарства против рака

Исследователи Медицинского колледжа Бэйлора и Детской больницы Техаса определили сильнодействующие высокоспецифические соединения, которые подавляют развитие рака. BET BD1-ингибиторы являются отправной точкой в разработке более эффективных противораковых препаратов с меньшими побочными эффектами, сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.