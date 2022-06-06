Люди с какой группой крови чаще страдают от болезней сердца

Специалисты из Гарвардской школы общественного здравоохранения обнаружили, что между риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и группой крови есть связь. И вот кто чаще всего сталкивается с этими болезнями.

Лу Ци, доцент и старший автор исследования, вместе с коллегами определил, как группа крови влияет на вероятность человека приобрести болезни сердца. Оказалось, что у людей с группами крови A, B, AB (II, III, IV), скорее всего, возникнет ишемическая болезнь сердца. А выше всего риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с группой крови AB (IV).

В ходе исследования специалисты изучили данные о 89 550 взрослых людях, за которыми наблюдали 20 лет. Участники с группой крови AB имели на 23 процента больше шансов приобрести болезни сердца. В то же время у людей с группой крови B (III) этот показатель составлял 11 процентов, у людей с группой крови А (II) - 5 процентов.

Все полученные результаты были опубликованы в издании Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.