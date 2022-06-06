Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+28° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
1 час назад

Люди с какой группой крови чаще всего страдают от болезней сердца

Ferra.ru

Специалисты из Гарвардской школы общественного здравоохранения обнаружили, что между риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и группой крови есть связь. И вот кто чаще всего сталкивается с этими болезнями.

Люди с какой группой крови чаще страдают от болезней сердца
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Лу Ци, доцент и старший автор исследования, вместе с коллегами определил, как группа крови влияет на вероятность человека приобрести болезни сердца. Оказалось, что у людей с группами крови A, B, AB (II, III, IV), скорее всего, возникнет ишемическая болезнь сердца. А выше всего риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с группой крови AB (IV).

В ходе исследования специалисты изучили данные о 89 550 взрослых людях, за которыми наблюдали 20 лет. Участники с группой крови AB имели на 23 процента больше шансов приобрести болезни сердца. В то же время у людей с группой крови B (III) этот показатель составлял 11 процентов, у людей с группой крови А (II) - 5 процентов.

Все полученные результаты были опубликованы в издании Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители