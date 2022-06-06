Спорт оказался способен усилить эффект терапии от рака

В ходе исследования специалисты изучили данные 75 пациентов с раком поджелудочной железы. Первая группа выполняла час силовых и полтора часа аэробных упражнений в неделю до проведения операции по удалению опухоли, а другая ничего не делала. Те, кто в течении шести недель занимался физической активностью имели общую пятилетнюю выживаемость на 50 процентов выше по сравнению с контрольной группой. По мнению авторов работы, физические упражнения способны усилить уровень воздействия лекарственных препаратов и увеличить шансы на выживание при онкологии.