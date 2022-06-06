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3 часа назад

Спорт оказался способен усилить эффект терапии от рака

Lenta.ru

Американские ученые из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете выявили, что занятия спортом оказались способны усилить эффективность терапии от рака. Выводы описаны в статье, опубликованной в Cancer Cell.

Спорт оказался способен усилить эффект терапии от рака
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе исследования специалисты изучили данные 75 пациентов с раком поджелудочной железы. Первая группа выполняла час силовых и полтора часа аэробных упражнений в неделю до проведения операции по удалению опухоли, а другая ничего не делала. Те, кто в течении шести недель занимался физической активностью имели общую пятилетнюю выживаемость на 50 процентов выше по сравнению с контрольной группой. По мнению авторов работы, физические упражнения способны усилить уровень воздействия лекарственных препаратов и увеличить шансы на выживание при онкологии.

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