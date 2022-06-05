Загрязнение воздуха повышает риск развития аутоиммунных заболеваний

Новое исследование, проведенное Университетом Вероны и представленное на Конгрессе Европейского альянса ассоциаций ревматологов (EULAR) 2022 года, изучило связь между длительным воздействием загрязнения воздуха и иммуноопосредованными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит (РА) или воспалительные заболевания кишечника (ВЗК). Эксперты обнаружили, что люди, подвергающиеся длительному воздействию высокого уровня загрязнения воздуха, имеют значительно более высокий риск развития аутоиммунных заболеваний.

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Твердые частицы (PM) - это смесь твердых и жидких частиц в воздухе, состоящая из различных химических веществ и материалов, некоторые из которых являются высокотоксичными (в частности, так называемые PM10 и PM2.5). Проанализировав данные более 80 000 человек в Италии, ученые обнаружили положительную связь между уровнем PM, измеренным на местных станциях контроля качества воздуха, и риском развития аутоиммунных заболеваний.

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Результаты показали, что воздействие PM10 выше 30 мкг/м³ и PM2.5 выше 20 мкг/м³ было связано с повышением риска развития аутоиммунных заболеваний на 12 и 13 процентов. Если воздействие PM10 было связано с повышенным риском развития РА, но не других аутоиммунных заболеваний, то воздействие высоких уровней PM2.5 привело к повышению риска развития как РА, так и IBD. В целом, хроническое воздействие твердых частиц было связано с 10-процентным повышением риска развития иммуноопосредованных заболеваний.

Эта же исследовательская группа изучила связь между длительным воздействием ТЧ и остеопорозом - который хотя и не является аутоиммунным заболеванием, но, по-видимому, вызывается неправильной работой иммунной системы - в когорте из 60 000 женщин с высоким риском переломов. Они обнаружили, что хроническое воздействие более 25 мкг/м³ для PM2.5 и 30 мкг/м³ для PM10 было связано с 16-процентным и 15-процентным повышением риска остеопоротических показателей костной массы на любом участке.

Смежное исследование показало, что одной из основных причин развития РА является воздействие кристаллического кремнезема - вещества, выделяющегося во время уборки, включающей работу с пыльной одеждой или тальком. Такие результаты свидетельствуют о том, что уборка помещений является недооцененным источником воздействия кремнезема, который в большей степени присутствует у женщин с РА по сравнению с общей популяцией, и может вносить значительный вклад в патогенез заболевания.