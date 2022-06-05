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2 часа назад

Ученые научились лучше определять необходимость химиотерапии

Ferra.ruиещё 2

Новое исследование показало, что циркулирующая опухолевая ДНК (ктДНК) - генетический материал, попавший из опухоли в кровь, - может выявить пациентов с раком толстой кишки II стадии, которые могут получить наибольшую пользу от химиотерапии, что избавит других пациентов от необходимости в этом виде лечения.

Ученые научились лучше определять необходимость химиотерапии
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Международное исследование показало, что тестирование на наличие ктДНК после операции и направление химиотерапии к ктДНК-положительным пациентам сокращает общее использование химиотерапии без ущерба для выживаемости без рецидивов.

Исследователи надеются, что эти результаты стимулируют изучение ктДНК у пациентов с другими стадиями рака толстой кишки и другими видами рака. В будущих исследованиях ученые будут изучать пациентов с ранней стадией рака поджелудочной железы и III стадией рака толстой кишки, чтобы выяснить, может ли ктДНК аналогичным образом определять пациентов, которые, скорее всего, получат пользу от более агрессивной химиотерапии, чем используемая в настоящее время.

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