Как в России разработали уникальный препарат против рака

Ученые по всему миру без остановки работают над лекарствами от рака. В России на этом поле есть чем гордиться. Подробнее об этом в материале "Рамблера".

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Клинические испытания уникального препарата против рака начались в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им.Н.Н.Петрова в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ, Новосибирск) Интерфаксу.

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В разработке препарата кроме ИХБФМ участвовали ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в партнерстве с резидентом "Сколково" - ООО "Онкостар".

В частности был разработан первый в стране противоопухолевый препарат, созданного на основе генно-модифицированного онколитического вируса.

"В середине мая препарат ввели первой пациентке. Она находится под постоянным наблюдением врачей, чувствует себя хорошо, побочных эффектов не обнаружено. Сейчас в эксперимент включают вторую пациентку. Мы предполагаем, что первая фаза клинических испытаний займет около двух лет. Это связано с тем, что препарат абсолютно новый, первый в своем классе", — приводит пресс-служба слова заведующего лабораторией биотехнологии ИХБФМ Владимира Рихтера, одного из разработчиков препарата.

Лекарственное создано на основе инактивированного рекомбинантного вируса осповакцины VV-GMCSF-Lact и предназначено для лечения рака молочной железы.

Онколитические вирусы — класс терапевтических агентов для борьбы со злокачественными новообразованиями. Генная инженерия позволила ученным создать рекомбинантные вирусы, которые сами находят и уничтожают раковые клетки и стимулируют собственный противоопухолевый иммунитет организма.

"Впервые в мире в противоопухолевый препарат введен ген, синтезирующий белок-убийцу раковых клеток. Целью первой фазы клинических испытаний является оценка безопасности, переносимости и фармакокинетических параметров препарата", — объяснили в пресс-службе.