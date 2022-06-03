Ученые выяснили, как мозг защищается от токсинов

Кровяно-мозговой барьер - это жизненно важная линия обороны, защищающая мозг от токсинов, но иногда он может не пропускать важные лекарства. Исследователи из MIT продемонстрировали новую точную модель работы этого барьера, что позволит разработать новые методы лечения рака мозга.

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Патогены или токсины, циркулирующие в крови, могут нанести серьезный ущерб, если попадут в мозг, поэтому наш организм создал своего рода систему контрольных точек. Клетки, выстилающие капилляры мозга, образуют ряд невероятно плотных соединений, которые очень избирательны для питательных веществ и других ключевых молекул, и мало для чего еще. К сожалению, это касается и лекарств для борьбы с инфекциями или раком мозга. Ученые экспериментировали с различными способами временного преодоления барьера. Проблема в том, что бывает трудно изучить, насколько хорошо работают эти методы.

Чтобы проверить, насколько хорошо работают модели, исследователи экспериментировали с наночастицами собственной разработки. Эти частицы покрыты пептидом под названием AP2, который, как было показано, помогает веществам проскользнуть через барьер, а попав внутрь, частицы высвобождают свою полезную нагрузку - в данном случае цисплатин, обычный химиотерапевтический препарат.

И действительно, частицы, покрытые AP2, смогли достичь опухолей в большем количестве, высвобождая лекарство и убивая раковые клетки. Без пептидного покрытия частицы, как правило, повреждали здоровые кровеносные сосуды. Удобно, что AP2 также помогает направлять наночастицы к опухоли, связываясь с рецептором под названием LRP1, уровень которого вблизи опухолей выше, чем в здоровых кровеносных сосудах мозга.