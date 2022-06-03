Ученые заставили малярийных паразитов "самоуничтожаться"

Ученые обнаружили весьма перспективное новое оружие против малярийных паразитов. Они продемонстрировали, как новое соединение, которое незаметно в них проникает, может заставить их самоуничтожиться.

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Исследование проводилось под руководством ученых из Университета Мельбурна. Малярийные паразиты за последние полвека выработали устойчивость к семи различным препаратам, отмечают ученые, и хотя исторические вакцины недавно были внедрены в широких масштабах, существует необходимость в новых подходах.

Ученые проанализировали класс химических веществ, называемых нуклеозидсульфаматами, и нашли один из них, который подавлял рост малярийного паразита Plasmodium falciparum, оставляя здоровые клетки невредимыми. Молекула, названная ML901, делает это столь же интересно, сколь и научно значимо, разрушая паразита таким образом, что открывает новые пути для атаки будущих терапевтических препаратов.