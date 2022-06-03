Разработан новый способ борьбы с неизлечимым раком поджелудочной

Остановить развитие метастазов у пациентки с раком поджелудочной железы и уменьшить уже образовавшиеся смогла команда онкологов под руководством специалистов из Института рака в Провиденсе. Для этого они модифицировали собственные Т-лимфоциты пациентки и заставили их атаковать новообразования. О новом подходе к лечению ученые рассказали в статье в журнале New England Journal of Medicine.

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71-летняя пациентка заметила первые симптомы - усталость, вялость и приступы боли - еще в 2015 году, а к 2018 году опухоль поджелудочной выросла до 3,5 см, и ее стало хорошо видно на снимках. После курса химиотерапии врачи прооперировали женщину, затем провели курс облучения и продолжили химиотерапию, которая продлилась весь год. Однако это не спасло от метастазов в легких.

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Пройдя секвенирование генов метастазов, пациентка выяснила, что изменения вызваны определенной мутацией гена KRAS, кодирующего одноименный белок. Мутации KRAS связаны с 25% всех видов рака, включая около 95% случаев рака поджелудочной железы, 40% случаев рака толстой кишки и трети случаев рака легких.

В поисках средства, способного ее спасти, пациентка и встретилась с авторами работы. Для борьбы с некоторыми видами рака используется модификация собственных иммунных клеток пациента. При CAR-T терапии Т-лимфоциты, необходимые для распознавания и уничтожения чужеродных клеток, "перепрограммируют" с помощью искусственной ДНК. На поверхности Т-лимфоцитов появляются новые белки, способные распознавать раковые клетки. Однако такой подход сегодня эффективен преимущественно против лейкемии и некоторых видов лимфом. Клетки солидных (т. е. с четкими формами и границами) опухолей не имеют рецептора, который могли бы распознать Т-лимфоциты.

Исследователям удалось добиться того, чтобы Т-лимфоциты пациентки распознавали мутантный белок внутри опухолевых клеток по фрагментам, оказавшимся на поверхности, при этом не затрагивая здоровые клетки. Опухоли в легких уже спустя месяц уменьшились на 67% и стали слишком малы для биопсии. Спустя еще месяц они уменьшились на 79%, но в следующие девять месяцев их размер не менялся - возможно, теперь образования состоят из омертвевших клеток.

"Я просто прошла через это, - сказала пациентка. - Я определенно не была готова умирать".

Это лишь первые шаги, и предстоит провести еще множество исследований, прежде чем подобный подход можно будет использовать для других пациентов, подчеркивают авторы работы.

Они пробовали лечить аналогичным образом другого пациента, но тот в итоге скончался. Неясно, почему лечение помогло выжившей пациентке. Возможно, дело в том, что метастазы затронули только легкие, - обычно они распространяются более обширно и затрагивают печень, где с ними сложнее бороться.

Ученые планируют пригласить для отработки метода и других пациентов с неизлечимыми видами рака.

"На основании данных одного пациента делать какие-то далеко идущие выводы рано, но можно предположить, что если дальнейшие исследования в области адаптивной Т-клеточной терапии продемонстрируют такую же эффективность, то в будущем этот метод может применяться в случаях, когда проверенные методы лечения не помогают. В то же время не исключено, что ученым удастся модифицировать Т-клетки таким образом, что они смогут атаковать опухолевые клетки лучше, чем стандартные схемы химиотерапии. Тогда метод может стать ведущим в лечении рака поджелудочной железы, как например в гематологии",

- рассказала "Газете.Ru" врач-онколог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Суна Исакова.

Несмотря на то, что из всех пациентов, включенных в исследование, положительный ответ на терапию был отмечен только у одной женщины, это исследование может дать начало новым достижениям в вопросах лечения распространенного вида рака, считает она.

Лечение рака поджелудочной железы остается важной и актуальной проблемой во всем мире, связано это со многими факторами: сложности с диагностикой на ранней стадии, часто агрессивное течение заболевания, отсутствие эффективного лечения поздних стадий, отсутствие мероприятий по скринингу заболевания, за исключением семейных форм, отмечает Исакова.

"У рака поджелудочной железы нет специфичных симптомов, жалобы схожи с теми, что возникают при других заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поэтому важно своевременно обращаться к врачу. Также важно помнить, что заболевание встречается редко, и чаще всего симптомы вызваны неопухолевыми заболеваниями. В качестве эффективных методов диагностики используют эндосонографию (эндоскопическое УЗИ) и МРТ поджелудочной железы",

- говорит она.