Можно ли изменить дефектные гены

Группа сотрудников Гарвардского университета заявили о создании «базового редактора» ДНК, который может вырезать и заменять дефектные гены. Об этом в своем телеграмм-канале пишет доктор Павлова.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«И это все. Мы никогда не возвращаемся к пациенту – это одноразовое лечение, которое навсегда устраняет мутацию, вызывающую заболевание»,

– отмечает генетик Дэвид Лю.

Сейчас известно более 75 тысяч таких «орфографических» ошибок в организме. И примерно треть из них можно исправить с помощью такого редактора. Открытие тестировали на мышах. Все исследования увенчались успехом.

Однако не все генетические нарушения подвержены редактированию. Инфекции и раковые клетки – это две области, которые плохо подходят для редактирования генов, потому что в организме нужно будет коснуться каждой клетки, чтобы остановить болезнь.

«Но при многих генетических заболеваниях нам часто нужно отредактировать только 20 % или 30 % ткани,»

– говорит доктор Лю.