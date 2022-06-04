Ученые нашли объяснение резкому старению человека после 70 лет

Все дело было в накоплении опасных мутаций, которые влияли на способность организма вырабатывать новые кровяные клетки.

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Новое исследование показало, что в течение жизни человек накапливает мутации, которые негативно влияют на образование кровяных клеток, что губительно сказывается на составе крови. Это в разы увеличивает вероятность развития рака и резко снижает способность белых кровяных телец бороться с внешними инфекциями.

Ученые проанализировали медицинские данные молодых и пожилых участников. Они установили, что у людей в возрасте старше 65 лет значительно сокращается разнообразие кровяных клеток. Исследователи заметили, что мутации заставили быстро расти стволовые клетки, но при этом качественные показатели состава крови снижались, сообщает Nature.