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2 часа назад

Обнаружен критически важный для иммунитета человека ген

Ferra.ru

Исследователи из центра Cedars-Sinai выявили ген, играющий важную роль во врожденной иммунной системе человека. Этот ген, NLRP11 дает команду белым кровяным тельцам организма начать атаку против чужеродного присутствия, что помогает активировать воспалительную реакцию.

Обнаружен критически важный для иммунитета человека ген
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ученые использовали систему редактирования генов CRISPR/Cas9 для удаления генов или внесения генных мутаций в белые кровяные клетки человека, называемые макрофагами. Они заметили, что удаление гена NLRP11 препятствовало активации сенсора иммунной системы, называемого инфламмасомой NLRP3, и запуску воспалительной реакции.

Когда исследователи восстановили ген NLRP11, инфламмасома NLRP3 послала свои сигналы атаки, что запустило типичный воспалительный процесс. Исследователи решили сосредоточиться именно на этом гене, поскольку он не экспрессируется у мышей, что позволило им предположить, что он является неотъемлемой частью сложной иммунной системы, существующей у человека.

“Теперь, когда у нас есть лучшее представление о механизмах, лежащих в основе воспаления, мы можем придумать совершенно новые стратегии борьбы с ним, которые раньше были невозможны”, - сказали авторы исследования.

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