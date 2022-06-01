Почему мы просыпаемся за несколько минут до будильника

Странное явление — до будильника несколько минут, а наш организм внезапно сам решает проснуться. С чем это связано и откуда тело знает, что ему пора вставать? Рассказываем в материале "Рамблера".
У нашего организма есть свои биологические часы, которые называются циркадными ритмами. Это циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Период циркадных ритмов практически приравнивается к 24 часам. За их генерацию отвечает супрахиазматическое ядро — область в гипоталамусе.
Цикл сна и бодрствования регулирует белок PER. Его количество в течение дня то поднимается, то снижается. Пика белок достигает в начале дня, минимальных значений — в конце, перед засыпанием. К вечеру у человека понижается кровяное давление, замедляется пульс, он становится сонливым. Все это из-за PER, сигнализирующего об усталости организма.
Если у человека стабильный режим сна: он ложится и просыпается в одно и то же время, в организме налаживается работа генетического будильника, и белок вырабатывается в нужном количестве в нужное время.
В случае, если система четко налажена, примерно за час до пробуждения, уровень белка PER в организме начинает постепенно расти, поднимается температура тела и активно выделяется гормон кортизол. Тело получает сигнал о скором пробуждении, и чтобы не допустить сильного стресса от будильника, организм просыпается самостоятельно. Звук будильника негативно влияет на тело и мешает его естественному пробуждению.