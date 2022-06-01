Почему мы просыпаемся за несколько минут до будильника

Странное явление — до будильника несколько минут, а наш организм внезапно сам решает проснуться. С чем это связано и откуда тело знает, что ему пора вставать? Рассказываем в материале "Рамблера".

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У нашего организма есть свои биологические часы, которые называются циркадными ритмами. Это циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Период циркадных ритмов практически приравнивается к 24 часам. За их генерацию отвечает супрахиазматическое ядро — область в гипоталамусе.

Цикл сна и бодрствования регулирует белок PER. Его количество в течение дня то поднимается, то снижается. Пика белок достигает в начале дня, минимальных значений — в конце, перед засыпанием. К вечеру у человека понижается кровяное давление, замедляется пульс, он становится сонливым. Все это из-за PER, сигнализирующего об усталости организма.

Если у человека стабильный режим сна: он ложится и просыпается в одно и то же время, в организме налаживается работа генетического будильника, и белок вырабатывается в нужном количестве в нужное время.