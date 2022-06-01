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2 часа назад

Создан антибиотик для борьбы с лекарственно-устойчивым туберкулезом

Сибмеда

Туберкулёз ежегодно уносит жизни 1,5 миллионов человек. Против него есть антибиотики, но в последние годы растёт число штаммов с множественной лекарственной устойчивостью, широкой лекарственной устойчивостью и полной лекарственной устойчивостью. На фоне этого создание нового лекарства, эффективного против устойчивых штаммов, можно считать важнейшим достижением.

Создан антибиотик для борьбы с лекарственно-устойчивым туберкулезом
Фото: СибмедаСибмеда

Результаты нового исследования были опубликованы 31 мая в журнале PLOS Biology. Его провели в Университете Сунчунхян в Республике Корея. Согласно данным, новый класс антибиотиков обладает высокой эффективностью против лекарственно-устойчивого туберкулёза.

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В ходе работы было проверено большое количество растительных экстрактов – и среди них был найден один с особенной антибактериальной активностью. Дезоксипергуларинин (DPG) получают из корня Cynanchum atratum, цветущего растения, используемого в традиционной китайской медицине.

Учёные протестировали несколько аналогов DPG для оценки их способности ингибировать M.tuberculosis без вреда для инфицированных клеток. Они идентифицировали класс производных с высоким противотуберкулёзным действием и низкой токсичностью.

Лабораторная работа с мышами в течение месяца с использованием одного производного, называемого PP1S, позволила значительно снизить бремя туберкулёзной инфекции по сравнению с контрольной группой. При этом, ни PP1S, ни его второе производное PP2S не вызвали клинических побочных эффектов у здоровых животных после двух недель лечения высокими дозами. Побочных эффектов не наблюдалось и после четырёх недель лечения промежуточными дозами PP2S.

Известно, что одним из последствий лечения антибиотиками является их нецелевое уничтожение других бактерий, находящихся, в том числе, в кишечнике. После недели лечения PP2S в микробиоме кишечника мышей не наблюдалось значительных изменений, которые были после лечения другими противотуберкулёзными препаратами.

Исследователи указывают, что несмотря на то, что потребуются дальнейшие испытания, низкая эффективная доза и высокий уровень безопасности, обнаруженный в ранних тестах, говорит о том, что новые препараты могут стать важной альтернативой используемым схемам лечения туберкулёза.

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