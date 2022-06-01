Диабет может ослабить зубы и способствовать развитию кариеса

Люди с диабетом 1 и 2 типа склонны к кариесу, и новое исследование, проведенное в Ратгерсе, может объяснить причину этого: снижение прочности и долговечности эмали и дентина – твердого вещества под эмалью, которое придает зубам структуру.

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Исследователи вызвали диабет 1 типа у 35 мышей и использовали микротвердомер Виккерса для сравнения их зубов с зубами 35 здоровых контрольных мышей в течение 28 недель. Хотя вначале у обеих групп были сопоставимые зубы, у мышей с диабетом через 12 недель эмаль значительно размягчилась, и этот разрыв продолжал увеличиваться на протяжении всего исследования. Значительные различия в микротвердости дентина появились к 28 неделям.

“Мы давно наблюдаем повышенную частоту образования полости рта и потери зубов у пациентов с сахарным диабетом, и давно знаем, что такие методы лечения, как пломбирование зубов, не так долговечны у этих пациентов, но мы не знаем точно, почему”,

– делится Мохаммад Али Сагири, доцент кафедры реставрационной стоматологии в Школе стоматологической медицины Университета Ратгерса.

Исследование, опубликованное в журнале Archives of Oral Biology, стало результатом многолетних усилий Сагири и других исследователей, направленных на то, чтобы понять, как диабет влияет на здоровье зубов, и разработать методы лечения, противодействующие его негативным последствиям.

Предыдущие исследования показали, что у людей с обоими типами диабета значительно повышена частота большинства проблем со здоровьем полости рта, как зубов, так и окружающих их мягких тканей. Сагири и другие исследователи также продемонстрировали, что диабет может препятствовать постоянному процессу пополнения зубов минералами по мере их износа в процессе нормальной эксплуатации.

“Я уделяю этому особое внимание, потому что популяция людей с диабетом продолжает быстро расти. Существует большая потребность в лечении, которое позволит пациентам сохранить свои зубы здоровыми, но это не было основной областью исследований”.