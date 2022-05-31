Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+26° в 
USD 61.61EUR 64.72
Войти в почту
47 минут назад

Создан растворяющийся в теле кардиостимулятор

Medical Note

Ученые из Северо-Западного университета в США создали кардиостимулятор, который растворяется в организме по истечении срока службы. Об этом сообщает Eurekalert.

Создан растворяющийся в теле кардиостимулятор
Фото: Medical NoteMedical Note

Кардиостимулятор оснащен беспроводными нательными датчиками. Устройство работает с помощью технологии NFC, используемой для бесконтактной оплаты смартфоном.

Датчики анализируют температуру, уровень кислорода в крови, мышечный тонус, интенсивность дыхания, виды активности сердца и другие физиологические показатели.

По истечении срока службы кардиостимулятор безопасно растворяется в теле человека. По словам соавтора разработки Игоря Ефимова, это позволяет избежать опасных манипуляций с проводом, которыми оснащены традиционные кардиостимуляторы.

Наука,Игорь Ефимов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители