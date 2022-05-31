Создан растворяющийся в теле кардиостимулятор

Ученые из Северо-Западного университета в США создали кардиостимулятор, который растворяется в организме по истечении срока службы. Об этом сообщает Eurekalert.

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Кардиостимулятор оснащен беспроводными нательными датчиками. Устройство работает с помощью технологии NFC, используемой для бесконтактной оплаты смартфоном.

Датчики анализируют температуру, уровень кислорода в крови, мышечный тонус, интенсивность дыхания, виды активности сердца и другие физиологические показатели.