Врачи впервые пересадили печень, три дня "жившую" вне тела

Печень, три дня пробывшую вне тела в специальной перфузионной машине, впервые пересадила пациенту группа немецких специалистов во главе с врачами из Университетской больницы Цюриха. За это время им удалось вылечить изначально непригодный для пересадки орган.

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Эксперимент ученые описали в статье в журнале Nature Biotechnology. Машина максимально точно имитирует человеческое тело - функцию сердца выполняет насос, легкие заменяет оксигенатор, с помощью вливаний гормонов и питательных веществ воссоздаются функции кишечника и поджелудочной железы. Также машина воспроизводит движения диафрагмы при дыхании, немного смещая печень.

Ранее исследователи выяснили, что устройство помогает до трех дней хранить печень вне организма без последствий. Теперь же им удалось за это время в машине улучшить состояние изначально непригодного для пересадки органа.

"Вылеченную" печень получил в мае 2021 года онкобольной пациент. Уже через несколько дней он покинул больницу и спустя год чувствовал себя хорошо.

"Наша терапия показывает, что, обрабатывая печень в перфузионной машине, можно бороться с нехваткой функционирующих человеческих органов и спасать жизни",

- заявили авторы работы.