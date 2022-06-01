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1 час назад

Врачи впервые пересадили печень, три дня "жившую" вне тела в специальной машине

Газета.Ruиещё 2

Печень, три дня пробывшую вне тела в специальной перфузионной машине, впервые пересадила пациенту группа немецких специалистов во главе с врачами из Университетской больницы Цюриха. За это время им удалось вылечить изначально непригодный для пересадки орган.

Врачи впервые пересадили печень, три дня "жившую" вне тела
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эксперимент ученые описали в статье в журнале Nature Biotechnology. Машина максимально точно имитирует человеческое тело - функцию сердца выполняет насос, легкие заменяет оксигенатор, с помощью вливаний гормонов и питательных веществ воссоздаются функции кишечника и поджелудочной железы. Также машина воспроизводит движения диафрагмы при дыхании, немного смещая печень.

Ранее исследователи выяснили, что устройство помогает до трех дней хранить печень вне организма без последствий. Теперь же им удалось за это время в машине улучшить состояние изначально непригодного для пересадки органа.

"Вылеченную" печень получил в мае 2021 года онкобольной пациент. Уже через несколько дней он покинул больницу и спустя год чувствовал себя хорошо.

"Наша терапия показывает, что, обрабатывая печень в перфузионной машине, можно бороться с нехваткой функционирующих человеческих органов и спасать жизни",

- заявили авторы работы.

Они планируют испытать процедуру и на других пациентах. Если она окажется действительно эффективной и безопасной, пересадка печени может из экстренной операции превратиться в плановую. Кроме того, машина позволяет проводить исследования на печени вне тела, что дает возможность искать новые способы лечения болезней печени.

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