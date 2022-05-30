Впервые получено детальное изображение воспаления мозга

Ученые Института неврологии в Аликанте (Испания) впервые получили детальные изображения воспаления головного мозга, используя технологию диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии (МРТ). Подобные снимки нельзя получить с помощью обычной МРТ. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Специалисты продемонстрировали, что диффузионно-взвешенная МРТ (DWI) способна выявлять активацию микроглии и астроцитов — двух типов клеток тканей головного мозга, что участвуют в развитии нейровоспаления. Микроглией называют специфичные иммунные клетки — макрофаги центральной нервной системы, которые редко борются с инфекцией, но задействованы в формировании синапсов между нейронами. Астроциты также выполняют множество вспомогательных функций, в том числе способны образовывать новые нейроны, восстанавливая поврежденную нервную ткань.

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Однако постоянная активация микроглии и астроцитов приводит к хроническому воспалению головного мозга, что, в свою очередь, способствует нейродегенерации — гибели нервных клеток, наблюдающейся при различных заболеваниях, например болезни Альцгеймера и других видов деменций, болезни Паркинсона или рассеянном склерозе. До настоящего момента отсутствовали неинвазивные методы, позволяющие подробно визуализировать воспаление головного мозга у живого организма. Обычно для этого используют позитронно-эмиссионную томографию, но она связана с воздействием ионизирующего излучения и дает снимки с недостаточным разрешением.