Может ли у человека измениться группа крови или резус-фактор

Группа крови человека, как и резус-фактор — это врожденная характеристика, которая определяется генотипом. Но иногда люди заявляют, что у них изменилась группа крови или резус-фактор, которые были определены врачами при рождении. Возможно ли это, читайте в материале «Рамблера».
Специалисты определяют группу крови в зависимости от наличия или отсутствия на поверхности эритроцитов (красных кровяных телец) двух видов молекул антигенов (А и В). Исходя из этого выделяют четыре группы крови.
Резус-фактор же определяется наличием D-антигена в организме человека. Если его нет, резус-фактор у человека отрицательный, если есть — резус-фактор называют положительным.
Казалось бы, все должно быть просто: антигены в организме либо есть, либо нет. Но на деле все несколько иначе. При беременности, например, или при некоторых заболеваниях иногда возникают некоторые условия, которые затрудняют определение группы крови. Из-за этого иногда возникает путаница в ее определении.
Некоторые исследователи иногда говорят о том, что группа крови может измениться при трансплантации костного мозга. Причем при этом костный мозг пациента должен быть полностью уничтожен, а у донора должна быть другая группа крови.
Но на самом деле даже при этом на практике такая возможность смены группы крови пациента маловероятна, поскольку для пересадки костного мозга подбирают донора с близким пациенту антигенным профилем. Иначе при пересадке есть риск получить иммунную реакцию клеток донора против клеток пациента: «трансплантат против хозяина», что может привести к летальному исходу.
Поэтому на самом деле измениться группа крови или резус-фактор у человека в течение жизни не могут. Любое такое «изменение» на самом деле — это ошибка в результате анализов.