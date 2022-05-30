Может ли у человека измениться группа крови или резус-фактор

Группа крови человека, как и резус-фактор — это врожденная характеристика, которая определяется генотипом. Но иногда люди заявляют, что у них изменилась группа крови или резус-фактор, которые были определены врачами при рождении. Возможно ли это, читайте в материале «Рамблера».

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Специалисты определяют группу крови в зависимости от наличия или отсутствия на поверхности эритроцитов (красных кровяных телец) двух видов молекул антигенов (А и В). Исходя из этого выделяют четыре группы крови.

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Резус-фактор же определяется наличием D-антигена в организме человека. Если его нет, резус-фактор у человека отрицательный, если есть — резус-фактор называют положительным.

Казалось бы, все должно быть просто: антигены в организме либо есть, либо нет. Но на деле все несколько иначе. При беременности, например, или при некоторых заболеваниях иногда возникают некоторые условия, которые затрудняют определение группы крови. Из-за этого иногда возникает путаница в ее определении.

На самом деле, группа крови — это генетически наследуемый признак. Он не может изменяться в течение жизни при естественных условиях. Дело в том, что изначально группа крови и резус-фактор — это определенные компоненты, которые в принципе определены генетикой, и даже на генетическом уровне с большим процентом вероятности можно рассчитать группу крови и резус-фактор. В принципе это так же, как и набор хромосом, поэтому представить изменения даже при безграничных переливаниях крови невозможно. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Некоторые исследователи иногда говорят о том, что группа крови может измениться при трансплантации костного мозга. Причем при этом костный мозг пациента должен быть полностью уничтожен, а у донора должна быть другая группа крови.

Но на самом деле даже при этом на практике такая возможность смены группы крови пациента маловероятна, поскольку для пересадки костного мозга подбирают донора с близким пациенту антигенным профилем. Иначе при пересадке есть риск получить иммунную реакцию клеток донора против клеток пациента: «трансплантат против хозяина», что может привести к летальному исходу.