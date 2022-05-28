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2 часа назад

Зачем фармацевтам энергия солнца

Ferra.ru

Химики из MIT разработали новый тип фотоокислительного катализатора, который может облегчить включение реакций, управляемых светом, в производство новых лекарств.

Зачем фармацевтам энергия солнца
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Химические реакции, протекающие под действием света, представляют собой мощный инструмент для химиков, разрабатывающих новые способы производства фармацевтических препаратов и других полезных соединений. Для использования энергии света необходимы фотоокислительные катализаторы, которые могут поглощать свет и передавать энергию для химической реакции.

В отличие от большинства существующих фотоокислительных катализаторов, новый класс материалов нерастворим, поэтому его можно использовать снова и снова. Новые катализаторы, которые можно настраивать для проведения различных типов реакций, могут быть также включены в другие материалы, включая текстиль или частицы.

"Возможность повторного использования катализатора - одна из самых больших проблем, которую необходимо решить, чтобы использовать фотоокислительный катализ в производстве", - говорит Ричард Лю, один из ведущих авторов нового исследования.

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