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1 час назад

«Вирусный мутант двух инфекций»: возможна ли совместная мутация оспы обезьян и коронавируса

Вечерняя Москва

Вслед за пандемией коронавируса мир всколыхнули новости о росте заболеваемости оспой обезьян. Могут ли эти два вируса объединиться и грозит ли планете новая эпидемия, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали ведущие медицинские эксперты.

Возможна ли совместная мутация оспы обезьян и коронавируса
Фото: pixabay.compixabay.com

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, идея о том, что оспа обезьян может каким-то образом соединиться к коронавирусной инфекцией — не такая уж безумная. Но с биологической точки зрения это вряд ли может случиться, так как сами вирусы очень разные.

Кроме того, оспа приматов — это очень трудно передающийся среди людей недуг. Для того чтобы больной заразил здорового, у последнего должен быть тесный контакт — через слизистые, лопнувшие пузырьки, семенную жидкость или длительный поцелуй.

Мясников исключил образование новой мутации коронавируса и оспы обезьян:

— Это невозможно, поскольку эти два варианта инфекции имеют разное происхождение и условия для распространения. Оспа, например, плохо передается воздушно-капельным путем, в отличие от коронавируса. Да и при соприкосновении этих двух инфекций вряд ли что-то получится.

В свою очередь главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн подтвердил заявление предыдущего спикера. Он заметил, что вирусы абсолютно разные и нет способов их скрещивания:

— COVID-19 — это РНК-содержащий вирус, а оспа обезьян — это ДНК-содержащий вирус, и они между собой никак не склеиваются, даже при большом желании и в лабораторных условиях. Следовательно, вероятность появления нового вирусного мутанта из двух этих «скрещенных инфекций» сведена к нулю.

При этом эксперт отметил, что в связи с активным распространением оспы обезьян в мире есть вероятность, что недуг дойдет и до России. При этом спикер убежден, что вряд ли вирус достигнет эпидемиологических масштабов. Альтштейн уточнил, что вирус плохо передается между людьми, поэтому и пандемии ожидать в РФ не стоит.

Наука,Анатолий Альтштейн,Александр Мясников,
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